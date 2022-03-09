طرق الاستعلام عن مكافآت طلاب المدارس 1443 والفئات التي تستحق مكافآت الطلاب والاعانات المقدمة من وزارة التعليم السعودية وتعد كمنحة للطلاب من أصحاب الفئات التي تستحق اعانة الطلاب وذلك من اجل مساعدتهم على استكمال الدراسة وتحمل أعباء المعيشة ومصاريف الطلاب اليومية وشراء المعدات المدرسية والأدوات التعليمية التي تعتبر عبأ على كاهل هؤلاء الطلاب من الاسر الأكثر احتياجا للدعم المالي من وزارة التعليم في صورة مكافاة طلابية او منحة الطلاب في نظام نور 1443 وهناك شروط يجب استيفائها وانطباقها على الطالب الذي يريد التقدم على منحة الطلاب في منصة نور.

كم مبلغ مكافآت الطلاب الشهري

اعتمدت وزارة العليم السعودية قيمة مكافئة الطلاب الشهرية للفئات التي تستحق تلك المنحة والتي من تهدف الى استكمال الطلاب من الاسر المحتاجة للدعم المالي على استكمال الدراسة حيث تكون قيمة مكافئات الطلاب الشهرية بداية من مئة ريال سعودي وتصل الى ثلاثمئة ريال ويتم صرفها بشكل شهري ماعدا اشهر الاجازات المدرسية في المملكة.

شروط مكافآت الطلاب الشهرية في نظام نور

أولا الشروط يجب ان يكون الطالب حامل للجنسية السعودية.

أيضا يجب ان يلتزم الطالب بالانتظام في الحضور الى الجامعة ويجب ان لا ينقطع او يتغيب الا بعذر رسمي.

كذلك يتم صرف المكافئة الطلابية بمواعيد مختلفة حسب كل كلية.

أيضا يجب ان لا يقل معدل الطالب التراكمي عن اثنين الى خمس علامات.

ثم يتم ضرف المكافئة لطلاب البعثات الداخلية والخارجية.

كذلك يتم إيقاف صرف المكافآت في حال رسوب الطالب او الغياب المستمر عن الحضور.

الاستعلام عن مكافآت الطلاب في نظام نور 2022

تسجيل الدخول الى رابط موقع نظام نور الالكتروني الرسمي.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب في نظام نور.

وبعد ذلك ادخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في نور.

ثم الضغط على خيار تسجيل دخول حساب ولي الامر.

وأيضا يجب الدخول على خيار المكافآت والاعانات.

وبعد ذلك النقر علي عرض المسيرات والمكافئات.

ثم يتم تحديد الشهر وكتابة اسم الطالب والضغط علي خيار بحث.

وأخيرا ستظهر بيانات المكافئة الخاصة بالطالب المستفيد.

الفئات المستحقة لمكافئة الطلاب