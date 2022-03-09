فورين بوليسى: الشحن البحرى العالمى يتكبد أضرارا جسيمة بسبب الوضع بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت المجلة فى تحليل على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، إلى أن بريطانيا حظرت رسو السفن الروسية فى موانئها، والاتحاد الأوروبى سيتبع تلك الخطوة قريبا، بينما أعلنت أكبر ثلاثة خطوط شحن أن سفنها لن ترسو فى الموانئ الروسية، كما أن الموانئ الأوكرانية أغلقت بالكامل، وهو ما يتسبب فى أضرار هائلة للشحن الدولى المسئول عن نقل 80% من التجارة العالمية.

وذكرت المجلة أن السفن تُبحر الآن عبر المحيطات غير قادرة على تسليم أو استلام الشحنات، ومازالت هناك نحو 140 سفينة تجارة عالقة فى الموانئ الأوكرانية تواجه خطر تلقى النيران بينما بدأت المواد الغذائية والأساسيات الأخرى على متنها فى النفاد، منوهة بأن بقية العالم ينبغى أن يبدى مزيدا من الاهتمام لوضع تلك السفن، إذا لم يكن بسبب وضعهم المأساوى فبسبب الحمولات بالغة الأهمية على متنها.

وضربت المجلة مثالا على ناقلة النفط "إن إس تشامبيون" التى واجهت فجأة أزمة طارئة فى الأول من مارس الجارى بينما كانت تتجه نحو إحدى محطات النفط الأسكتلندية، ورغم إبحار تلك السفينة تحت العلم الليبيرى فإنها مملوكة لأكبر شركة شحن روسية "سوفكوم فلوت"، وقبل وصولها إلى محطتها كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت إغلاق كل موانئها أمام السفن الروسية، واضطرت ناقلة النفط إلى استكمال الإبحار دون تسليم حمولتها إلى محطتها القادمة ميناء سكاجن الدنماركى.

لكن فى القريب العاجل لن تكون "إن إس تشامبيون" على تسليم حمولتها هناك أيضا، لأنه من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبى قريبا عن إغلاق موانئه أيضا أمام السفن الروسية.

ولفتت المجلة إلى أن كندا بالفعل أغلقت موانئها أمام السفن الروسية، بينما أعلنت شركة البحر المتوسط للشحن فى سويسرا، وهى أكبر شركة شحن فى العالم، تعليق كل أعمالها من وإلى روسيا، وكذلك تبعتها ثانى وثالث أكبر شركات الشحن الدنماركية "مايرسك" والفرنسية "سى إم إيه"، وامتدت سلسلة تعليق الشحن إلى شركة "أوشن نيتورك إكسبرس" فى سنغافورة، و"هاباج لويد" الألمانية.

ويعنى هذا أن روسيا ستكون معزولة عن أغلب مناطق العالم، قادرة فقط على استقبال وإرسال السلع والبضائع عبر شركات الشحن الآسيوية مثل شركة "كوسكو" الصينية، وفى الوقت نفسه فإن أوكرانيا بالفعل أصبحت معزولة عن العالم بينما يتحول الأوكسجين الطبى والإمدادات العلاجية فى البلاد إلى سلع نادرة.

وأشارت المجلة إلى أن تلك الأخبار سيئة للغاية بالنسبة لأوكرانيا وكذلك المواطنين الروس، لكن تلك أخبار سيئة أيضا لصناعة الشحن العالمي، فالمحيطات أصبحت مليئة بالسفن التى تحولت رحلاتها البحرية إلى فوضى عارمة، لأن السفن ليس بإمكانها تسليم الشحنات أو استلام الشحنات المُخطط لها، وينبغى أن يتم إعادة الشحنات التى على متنها إلى الراسل مرة أخرى، لكن طبقا لحجم الشحن العالمى الذى يبلغ معدله نحو طن ونصف من السلع لكل شخص على سطح الكوكب سنويا، فإنه لا يوجد مساحات كافية فى موانئ العالم لتخزين هذه الكمية من البضائع والتى قد تكون بعضها قابلة للتلف.

وتعد الأزمة الأكثر إلحاحا، حسب المجلة، هى طواقم عمل تلك السفن العالقة الذين أصبحوا بلا وجهة، لافتة إلى أنه ينبغى إعادتهم إلى أوطانهم، لكن بعضهم أوكرانيين ولا يريدون العودة إلى بلادهم لأن ذلك سيعنى عدم قدرتهم على المغادرة مرة أخرى، أما البحارة الروس فإن عودتهم تعنى انقطاع رواتبهم بسبب العقوبات المفروضة ضد موسكو، وفى الوقت نفسه يأتى ذلك بعد معاناة طواقم البحار لشهور طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا التى أجبرتهم على البقاء داخل السفن حتى عند الرسو فى بعض الموانئ.