قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأميركية على التصدير إلى روسيا يمكن أن تتعرض للحرمان من المعدات والبرامج الأميركية التي تحتاج إليها في صناعة منتجاتها.

وقالت ريموندو في المقابلة التي نشرت الثلاثاء إن الولايات المتحدة يمكنها "فعليا إغلاق" الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات أو أي شركات صينية تتحدى العقوبات الأميركية بمواصلة إمداد روسيا بالرقائق والتكنولوجيا الأخرى المتقدمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تحذر الشركات الصينية من انتهاك العقوبات على روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.