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عمر شويل - جدة الكنافة النابلسية بالطريقة الشامية تجهيزها وطريقة عمل حشوها ايضا - ثقفني
تعتبر الكنافة النابلسية من أفضل أنواع الحلويات التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير ويكثر تناولها بالتحديد في شهر رمضان ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير الكنافة النابلسية.
طريقة تحضير الكنافة النابلسية
يتم تحضير الكنافة النابلسية بمقادير بسيطة للغاية غير مكلفة وتلك المقادير هي كلًا من التالي:
- نصف باكيت من عجينة الكنافة.
- جبن عكاوي محلي.
- قطر ثقيل.
- زيت أو السمن كبديل عنه.
- صبغة الكنافة.
خطوات تحضير الكنافة النابلسية
تبحث الكثير من الأمهات عن تقديم وصفات جديدة لأفراد أسرتها وتعتبر الكنافة النابلسية من أكثر أنواع الحلوى التي لديها مذاق شهي للغاية ونكهة مميزة كما أن طريقة تحضيرها غير مكلفة وبسيطة للغاية ولكن بعض السيدات تجهل طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير الكنافة النابلسية في المنزل:
- أولًا يتم الحصول على إناء صغير ويتم وضع السمن فيه ثم يتم رفعه على النار وتركه لحين أن تذوب السمنة ثم يتم تركه جانبًا.
- بعد ذلك يتم وضع الجبن المحلى في مصفاة وتركه لحين أن يتصفى بشكل نهائي من المياه.
- الحصول على صينية حجمها متوسط ويتم وضع بها كأس من السمن ثم يتم إضافة كمية قليلة من صبغة الكنافة ويتم اختيار اللون المفضل.
- يتم تقليب الصبغة مع السمن ويتم توزيعها في قاع الصينية.
- الحصول على الكنافة ثم يتم وضعها في صينية واسعة ويتم وضع السمن المذاب فوقها مع التقليب لحين أن تتغطى الكنافة بالسمن.
- يتم توزيع الكنافة على السمن بحيث أن يتم تغطية القاع بشكل نهائي ثم يتم الضغط على الكنافة بحركة خفيفة لحين أن تتماسك وتصبح متساوية السطح.
- القيام بوضع الجبن على طبقة الكنافة أي يتم توزيعها بالتساوي.
- يتم رفع الصينية على النار ثم يتم تحريك الصينية على النار بصورة دائرية لحين أن تذوب الجبنة وتصبح الكنافة محمصة.
- يتم وضع صينية الكنافة في طبق التقديم ويتم تشريبها بالقطر ثم يتم تزيينها بالاعتماد على الفستق الحلبي ويتم تقديمها وهي ساخنة وبالهناء عليكم جمعيًا وبالف صحة وعافيه بالهنا.