الكنافة النابلسية بالطريقة الشامية تجهيزها وطريقة عمل حشوها ايضا

تعتبر الكنافة النابلسية من أفضل أنواع الحلويات التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير ويكثر تناولها بالتحديد في شهر رمضان ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير الكنافة النابلسية.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية

يتم تحضير الكنافة النابلسية بمقادير بسيطة للغاية غير مكلفة وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

نصف باكيت من عجينة الكنافة. جبن عكاوي محلي. قطر ثقيل. زيت أو السمن كبديل عنه. صبغة الكنافة.

خطوات تحضير الكنافة النابلسية

تبحث الكثير من الأمهات عن تقديم وصفات جديدة لأفراد أسرتها وتعتبر الكنافة النابلسية من أكثر أنواع الحلوى التي لديها مذاق شهي للغاية ونكهة مميزة كما أن طريقة تحضيرها غير مكلفة وبسيطة للغاية ولكن بعض السيدات تجهل طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير الكنافة النابلسية في المنزل: