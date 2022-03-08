نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج الاختبارات النهائية الفصل الثاني 1443 وبداية الترم الثالث في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمر كافة الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية بأداء الاختبارات النهائية الترم الثاني لهذا الأسبوع، وبالتزامن مع انتهائها نجد تساؤلات عِدة حول موعد نتائج الاختبارات النهائية الفصل الثاني 1443، كل ذلك سوف نوضحه أدناه بالإضافة إلى تسليط الضوء على موعد بداية الترم الثالث في المملكة.

متى نتائج الاختبارات النهائية الفصل الثاني؟

قامت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية بتوضيح الأمر حول موعد نزول نتائج الاختبارات النهائية الفصل الثاني 1443، حيث صرحت الوزارة بأنه سوف يتم رفع نتائج الطلاب على المنصات الإلكترونية بدءً من يوم الخميس القادم 7 شعبان 1443 هـ الموافق 10 مارس 2022 مـ.

موعد بداية الترم الثالث 1443

من جانبها أيضاً أعلنت “وزارة التعليم” السعودية أن موعد بداية الفصل الثاني الدراسي سوف يكون يوم 17 شعبان 1443 هـ الموافق 20 من شهر مارس 2022 مـ لجميع المراحل التعليمية بكافة المدارس، وجدير بالذكر أن الترم الثاني في المملكة العربية السعودية سوف ينتهي يوم 30 يونيو 2022 مـ.

متى أول إجازة مطولة في الفصل الثالث؟

يجدر الإشارة إلى أن الترم الثالث الدراسي هذا العام بالمملكة العربية السعودية يحتوي على أكثر من إجازة مطولة، وبالتزامن مع التقويم الدراسي الجديد الذي تم وضعه من قِبل وزارة التعليم السعودية فنجد أن الطُلاب والطالبات سوف يحصلون على:

الإجازة المطولة الأولى والتي سوف تبدأ يوم 20/10/1443 هـ الموافق يوم 25/5/2022 مـ.

الإجازة المطولة الثانية بالفصل الثالث والأخير سوف تبدأ يوم 16/11/1443 هـ الموافق يوم 15/6/2022 مـ.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال نظام نور

أوضحت التعليم السعودية بأنه يمكن لكافة الطُلاب والطالبات الاستعانة بالعديد من المنصات الإلكترونية للحصول على نتائج الاختبارات، حيث يمكن التوجه إلى منصة “مدرستي” أو تطبيق “توكلنا”، وبجانب ذلك سوف نوضح إليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال “نظام نور” برقم الهوية فقط: