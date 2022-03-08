بايدن: العقوبات ضد روسيا ستؤثر على المواطن الأمريكى فى الداخل بسبب ارتفاع...

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع الحلفاء.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة له: سنبذل كل الجهود لعدم تأثر الأمريكيين بالعقوبات على روسيا، متابعا: قلت منذ البداية بأن المواطن الأمريكي سيدفع ثمنا للعقوبات على روسيا.

وتابع جو بايدن: أعترف بأن العقوبات على روسيا ستؤثر على المواطن الأمريكي في الداخل بسبب ارتفاع الأسعار.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الشركات الدولية تواصل الانسحاب من روسيا، مستطردا: عقوباتنا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.