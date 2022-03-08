أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أنه منذ 15 أغسطس 2021 وحتى 15 فبراير 2022، تم توثيق مقتل 397 مدنيا في أفغانستان.
وقالت باشليت: "في حين أن التراجع في الأعمال العدائية شهد انخفاضا حادا في عدد الضحايا المدنيين، فإن وضع حقوق الإنسان للعديد من الأفغان يثير قلقا عميقا"، مشيرة إلى أن "تنظيم داعش نفذ عدة هجمات انتحارية وغير انتحارية ضد الشيعة، ومعظمهم من جماعة الهزارة العرقية".
وأعلنت أنه تم تسجيل أكثر من "50 حالة قتل خارج نطاق القانون" لأفراد يشتبه في ارتباطهم بـ"داعش"، بما في ذلك حالات قطع الرؤوس في إقليم ننكرهار الشرقي مع ترك الجثث في أماكن عامة.
هذا وأعربت باشليت عن قلقها بشأن الأزمة الإنسانية في أفغانستان، لافتة إلى أن أكثر من نصف السكان يعانون من مستويات شديدة من الجوع، كما "لوحظت زيادة في عمالة الأطفال وزواج الأطفال وبيعهم"، كما أعربت عن مخاوفها إزاء "تقلص الحيز المدني والاعتقالات التعسفية في البلاد".
ودعت حركة "طالبان" إلى الاعتراف واحترام واجبات أفغانستان في حماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن ذلك سيكون أساسيا للحصول على دعم طويل الأمد من المجتمع الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تعلن مقتل 397 مدنيا في أفغانستان منذ منتصف أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.