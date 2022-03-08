الحرس الثوري يعلن مقتل ضابطين رفيعين بقصف إسرائيلي في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر الإثنين، متوعدا إسرائيل بدفع "ثمن جريمتها".

وأفاد الحرس في بيان على موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، بمقتل العقيد إحسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد".

وحذّر الحرس الثوري من أن "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمته هذه".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" ذكرت الاثنين أن القصف الاسرائيلي أدى الى مقتل "مدنيين اثنين".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن القصف طال "مستودعاً على الأقل للأسلحة والذخائر تابعا لمقاتلين إيرانيين" في محيط مطار دمشق الدولي، وأدى الى وفاة "مقاتلين اثنين مواليين لإيران".

وهذه ليست المرة الأولى تعلن فيها إيران سقوط أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. واتهمت طهران تل أبيب في 2018، بالتسبب بمقتل أربعة "مستشارين عسكريين" بضربات في محافظة حمص.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني المقرّب من طهران.

ومنذ بداية العام الحالي، نفذت إسرائيل سبعة ضربات جوية في سوريا، بينها ضربات أدت في 24 فبراير، وفق المرصد، إلى مقتل جنديين وأربعة مقاتلين موالين لإيران في محيط دمشق، فيما أفادت سانا عن مقتل ثلاثة جنود.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.