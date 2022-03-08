الحكومة تدرس زيادة رأس مال "الملكية الأردنية" وسيتم الإعلان عنها قريبا

دوت الخليج :- قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، الثلاثاء، إن الحكومة تدرس زيادة رأس مال "الملكية الأردنية" وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وأضاف : أن "الملكية الأردنية تسعى جاهدة لترجمة رؤية الملك بالتواصل مع العالم الخارجي من خلال مد شبكتها الجوية لأكبر عدد ممكن من النقاط العالمية في الإقليم وفي أوروبا والولايات المتحدة من أجل تشجيع الحركة من الأردن على تلك النقاط وتشجيع السياحة إلى الأردن ورجال الأعمال والاستثمار".

"دعم جلالة الملك والحكومة للملكية الأردنية مكنها من بداية التعافي في عام 2021 وأصبح هناك تحسن كبير في الإيرادات وتخفيض الخسائر أكثر من 54%"، وفق المجالي.

وأشار المجالي إلى وجود "خطة طموحة للملكية لزيادة التشغيل إلى 60 وجهة عالمية من أصل 35 وجهة تطير لها حالياً، وكذلك تحديث أسطول الملكية الأردنية ونمو الأسطول، وتغيير كافة الطائرات القديمة الموجودة." ، وفق المملكة .

وأوضح أن "عدد الطائرات الموجودة في الملكية هو 24 وستزيد إلى أكثر من 40 طائرة خلال الخمس سنوات المقبلة".

وكشف عن توجه لتحويل طائرتين من طائرات الملكية الأردنية إلى طائرات درجة سياحية بالكامل لزيادة القدرة الاستيعابية لهذه الطائرات، ووضعها على خطوط أوروبية تستعمل لجلب السياحة الوافدة إلى الأردن.

"تم الإعلان عن فتح وجهات جديدة للملكية الأردنية واستئناف التشغيل إلى سويسرا إلى مدينتي جنيفا وزيورخ في شهر 4، وإلى مدينة كوبنهاجن، وتشغيل خط جديد إلى مدينة تورنتو في كندا بالإضافة إلى مدينة مونتريال، وقبل فترة بسيطة تم افتتاح خط جديد إلى النجف في العراق"، بحسب المجالي.