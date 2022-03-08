تيار المستقبل: "ابن حرام" دنّس ضريح رفيق الحريري

دوت الخليج :- أصدر تيار المستقبل اللبناني بيانا غاضبا، استخدم فيه شتائم ضد شخص أو أشخاص قاموا بالعبث في مسمى ضريح رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، عبر برنامج خرائط "غوغل".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل، صورة لبرنامج خرائط "غوغل" يظهر فيها عبارة "هون مقبور ابن الحرام رفيق ‏الحريري"، إذ تتيح "غوغل" لمستخدميها تعيين نقاط بالعبارات التي يرغبونها.

وأصدر تيار المستقبل بيانا بعنوان "من هو (ابن الحرام) مدنّس ضريح الرئيس الشهيد؟"، قال فيه: ‏"يعيث أولاد الحرام فجوراً وحقدا غير مسبوقين، يتنافيان مع أبسط القيم الدينية ‏والأخلاقية والإنسانية، لعل أبشع صورها، ما جنته يد (ابن حرام) بحق الرمز ‏الوطني الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وأضاف البيان: "من هو هذا (الابن الحرام)، ومن هم أولاد الحرام الذين خلفه، الله -سبحانه ‏وتعالى- والقانون سيكشفان النقاب عنهم، وسيدفعون ثمن ما اقترفوه ليس بحق ‏الرئيس الشهيد وحرمة ضريحه فحسب، وإنما بحق كل لبناني وطني شريف"‏.

ومرت الأيام الماضية الذكرى الـ17 لاغتيال رفيق الحريري، والتي تعد من ضمن أسباب أدخلت لبنان في نفق مظلم سياسيا واقتصاديا.

وجاءت ذكرى اغتيال الحريري في ظل تخلي نجله رئيس الوزراء السابق، سعد، عن دوره السياسي، مقابل صعود لشقيقه بهاء، وسط خلافات بينهما.