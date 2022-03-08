نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط http://epedu.gov.iq/للاستعلام عن نتائج الصف السادس التمهيدى 2021/2022 كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الإعلان عن نتائج الصف السادس التمهيدى 2021/2022 سوف يكون في الساعات القليلة القادمة، وسوف يتم عرض النتيجة من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بواسطة رقم الجلوس الخاص بالطالب وسنوافيكم بالخطوات في السطور التالية.

الاستعلام عن نتائج السادس التمهيدى

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن الإعلان عن النتائج سيكون من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت بواسطة رقم الامتحانى الطالب، وفور الإعلان عن النتائج ليس على الطالب الذهاب إلى المدرسة واتباع الخطوات التالية:

الولوج لموقع وزارة التربية والتعليم. اختيار الصف السادس التمهيدى. اختيار نتائج السادس التمهيدى لعام2021/2022 كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له. الضغط على كلمة عرض النتيجة.

وسيتم عرض النتيجة على الفور ويمكن للطالب طباعة نتيجته كمستند رسمى يثبت نتيجته فى تلك المرحلة ويأتى اعلان نتائج الصف السادس التمهيدى عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقى نظرا لانتشار فيرس كورونا المستجد حيث تسعى الوزارة فى الحفاظ علي ابنائها الطلاب وتقليل عدد الاصابات من خلال جعل الدراسة ونتائج الامتحانات عبر الانترنت وهذا يضمن تقليل عدد الاصابات فى الوزارة ويعد ذلك البروتوكول الصحى عالميا على كل الدول حيث يتم اتباعه فى معظم الدول فى جميع انحاء العالم والجدير بالذكر ان الوزارة سوف تتبع ذلك النظام على كل المراحل التعليمية فى العراق .

نتائج السادس التمهيدى

في الساعات القليلة المقبلة سيكشف الستار عن نتائج الصف السادس التمهيدى بالعراق لعام 2021/2022، وسط ترقب وقلق الطلبة وأولياء الأمور في شتى محافظات العراق، فقد انتهي الطلبة والطالبات في الأيام الأخيرة من أداء امتحانات تلك المرحلة وسط إجراءات صحية مشددة لتحجيم انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وتعتبر امتحانات الصف الصف السادس التمهيدى هي من اهم المراحل التعليمية فى العراق حيث يمكن للطالب الناجح فيها الوصول الي مرحلة القبول الموازى

وقد تم تداول أخبار مؤخرا عن صدور النتيجة من خلال مواقع وصفحات إلكترونية، فنفت الوزارة تلك الأخبار مؤكدة أن عملية تصحيح وتدقيق الامتحانات قد انتهت، ويتم العمل بشكل سريع داخل الكنترول لرفع النتائج خلال الساعات المقبلة.