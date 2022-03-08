عاجل- روسيا تعلن وقف إطلاق النار فى أوكرانيا غدا الأربعاء لأسباب إنسانية

جدة - نرمين السيد - وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية فى نبأ عاجل منذ قليل. ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ أكثر من أسبوع، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

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