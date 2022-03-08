وزير الدفاع الروسى يبحث هاتفيًا مع نظيره التركى الوضع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان مقتضب لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أنه بمبادرة من الجانب التركى، جرت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ووزير الدفاع التركى خلوصى أكار.

وأضاف البيان أن الوزيرين الروسى والتركى بحثا، خلال الاتصال الهاتفى، الوضع فى أوكرانيا والتعاون بين البلدين عبر وزارتى الدفاع فى البلدين.