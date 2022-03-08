روسيا تعلن وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية

أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين في أوكرانيا اعتبارا من السابعة بتوقيت غرينتش من صباح الأربعاء.

وأوضحت الخلية المناطة بهذه المسائل في وزارة الدفاع الروسية، التي أوردت بيانها وكالة "تاس" للأنباء: "تعلن روسيا وقفا لإطلاق النار في التاسع من مارس اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية".

وأكدت موسكو أن هذا الاقتراح سيرفع إلى السلطات الأوكرانية التي عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش موقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.

وأقيمت، صباح الثلاثاء، أولى ممرات إجلاء المدنيين خصوصا في سومي في شمال شرق أوكرانيا التي غادرها موكبان خلال النهار. وتتواصل عمليات الإجلاء أيضا في منطقة كييف.

وفي مدن أخرى مثل بوتشا في الشمال وماريوبول في الجنوب، ما يزال المدنيون عالقين.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا لموقع "أكسيوس" الأميركي إن محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بلغت "منعطفا حاسما".

ونقل المصدر عن المسؤولين قولهم إنهم يشعرون بأن هناك "تليينا في مواقف الجانبين خلال الـ24 ساعة الماضية".

وذكر الروس أنهم يريدون فقط نزع السلاح من منطقة دونباس، فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام إلى الناتو.

وعبر المسؤولون الإسرائيليون عن أملهم في أن تكون هذه التصريحات مؤشرا على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم نحو حل دبلوماسي.

كما قال مسؤول إسرائيلي كبير إن زيلينسكي "على مفترق الطرق وعليه الاختيار بين خيارين، سواء القبول بالمقترح الروسي، وهو أمر صعب للغاية، أو رفضه والمخاطرة بتصعيد الهجوم الروسي".

وأشار إلى أن "إسرائيل ودولا غربية أخرى لن تضغط على أوكرانيا لاختيار مسار معين".