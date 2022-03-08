الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في جمهورية مالي

دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً تابعاً للجيش في جمهورية مالي، وأسفر عن وقوع العشرات من الوفيات والجرحى.

وأعربت الوزارة في بيانها، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها مع جمهورية مالي وأحر التعازي لحكومة وشعب مالي ولذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



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