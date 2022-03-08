نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 بنزين 91 وبنزين 95 وفقاُ لتحديثات Aramco يوم الخميس 10/3/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022، بداية من يوم الجمعة القادم يتم تطبيق أسعار البنزين في السعودية الخاصة بشهر مارس من العام الحالي، حيث يتم تحديث الأسعار الخاصة بالبنزين ومشتقاته بصفة دورية في يوم 10 من كل شهر ميلادي ليتم تطبيقها في كافة أرجاء المملكة، حيث تعتبر شركة أرامكو هي الجهة المسئولة عن تحديد الأسعار الخاصة بالذهب الأسود. وسوف نستعرض لكم من خلال الاسطر التالية أسعار البنزين في السعودية مارس 2022.

أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022

فيما يلي الأسعار الخاصة بالبنزين داخل المملكة العربية السعودية والتي تم تحديدها من قبل شركة أرامكو، حيث تم تحديدها في يوم 10 من شهر فبراير الماضي، وتم تطبيقها في اليوم التالي 11 من فبراير، ومستمر العمل بها خلال الوقت الحالي وحتى يوم الخميس القادم الموافق 10 من شهر مارس وهو الموعد الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة.

سجل سعر بنزين 91 مبلغ 2.18 ريال سعودي للتر الواحد.

بينما سجل سعر بنزين 95 مبلغ 2.33 ريال سعودي للتر الواحد.

ووصل سعر الديزل إلى مبلغ 0.63 ريال سعودي.

أما عن سعر الغاز البترولي المسال فقد سجل حوالي 0.75 ريال سعودي.

وأخيرا تم تسعير الكاز بمبلغ 0.70 ريال سعودي.

مع العلم يتم تحديث الأسعار المذكورة الخاصة بمنتجات الطاقة والنفط والبنزين بشكل شهري مستمر، حيث يتم ذلك مع مراعاة التعليمات الخاصة بحكومة المملكة المتعلقة بتسعير منتجات الطاقة.

شركة أرامكو تحدد أسعار بنزين السعودية

شركة أرامكو هي الجهة المسئولة عن تحديد منتجات الطاقة بالمملكة العربية السعودية، وتقوم بذلك بالتنسيق مع أجراءات حكومة السعودية فيما يخص الأسعار، وقد شددت وزارة التجارة داخل المملكة بضرورة تطبيق تلك الأسعار المحددة داخل جميع محطات الوقود، مع التنويه بوجود رقابة فعالة لمراقبة تطبيق الأسعار في كافة أرجاء السعودية.

نصحت الشركة السادة المواطنين باستخدام نوع بنزين ملائم لنوع السيارة، فعليهم الرجوع للوكالة الخاصة بسيارتهم للحصول على التعليمات اللازمة فيما يخص هذا الأمر، وذلك تجنبا لأي أضرار قد تحدث للمحرك، في حين أن السيارات عالية الأداء تحتاج إلى بنزين 95، بينما بنزين 91 ملائم أكثر للسيارات الحديثة ويمكن استخدام بنزين 95 لها لأنه لا يسبب أي مشاكل لها.