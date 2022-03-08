هنُا الاستعلام عن نتائج السادس اعدادي التمهيدي 2022 برقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا pdf

الاستعلام عن نتائج السادس اعدادي التمهيدي 2022، بعد ظهور نتائج السادس اعدادي التميهيد بدأ الطلاب في البحث عنها بشكل مستمر من أجل الحصول عليها والاطمئنان على موقفهم من اجتياز تلك المرحلة، حيث أن الوزارة قد منحت الطلاب فرصة جديدة من أجل تعويض الرسوب الذي تعرضوا له في الدور الأول، كما أن بعض الطلاب رغبوا في تحسين المجموع الخاص بهم في الدور الأول وقاموا بأداء امتحانات الدور التكميلي الذي تتيحه الوزارة من أجل الحصول على درجات إضافية تساعد الطالب على اجتياز هذه المرحلة، وإليكم اليوم في هذا المقال خطوات استخراج هذه النتائج إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية.

الاستعلام عن نتائج السادس اعدادي التمهيدي 2022

نقدم لك عزيزي الطالب اليوم خطوات التعرف على نتائج السادس اعدادي التمهيدي 2022، حيث يتزايد البحث عنها بشكل مستمر اليوم، حيث يرغب كافة الطلاب في الاطمئنان على النتائج الخاصة بهم ويتمنون اجتياز هذه المرحلة بنجاح، حيث قد قام آلاف الطلاب بأداء هذه الامتحانات التي أجرتها الوزارة فى الأيام الماضية لكي تعطي الطلاب الذين لم يوفقوا في الدور الأول فرصة أخرى جديدة لتحسين الوضع الخاص بهم، ولذلك بمجرد إعلان الوزارة عن ظهور النتائج أخذ عدد كبير من الطلاب يبحثون عنها حيث أن النتائج أصبحت متاحة لجميع الطلاب في كافة محافظات الجمهورية، وإليكم الان خطوات الاستعلام عنها بالرقم الامتحاني وذلك في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن السادس الاعدادي التمهيدي

بعد قيام الوزارة بالاعلان عن النتائج رسميا يقوم الطلاب الآن بالبحث عن النتائج بشكل مستمر، ونقدم لكم الآن خطوات التعرف عليها ..