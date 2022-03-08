رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقم الامتحاني pdf

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن نتائج القبول الموازي 2022، يتم الحصول عليها من خلال موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، في ظل اتباع الدولة أساليب التكنولوجيا الحديثة في إعلان النتائج الخاصة بالطلاب، من خلال تلك النتائج يستطيع الطالب الالتحاق بالكلية المرغوب بها، من خلال تجاوزه لمعدل القبول الخاصة بها، بالإضافة إلى الشروط الخاص التي يتم تحديدها من لكل تخصص.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

تم تحديد شروط القبول الموازي بالعراق للعام الدراسي الحالي، حيث يتم قبول الطلاب ليتم انضمامهم إلى الكليات الخاصة بالتخصص الطبي، بعد تجاوز الحد الأدنى بثلاث درجات على الأقل، أما عن الكليات الخاصة بالتخصص الهندسي، فعلى الطالب تجاوز الحد الأدنى لها بأربعة درجات حتى يتم القبول به فيها.

وبالنسبة لشرط القبول بكليات العلوم، فعلى الطالب تجاوز معدل الحد الأدنى لها بخمس درجات على الأقل، أما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فلابد تجاوز الطالب الحد الأدنى بقيمة ستة درجات حتى يتم القبول به، ومن خلال الفقرة التالية يتم التعرف على خطوات الاستعلام بشكل إلكتروني، ليتم الحصول على نتائج القبول الموازي وتحديد الكلية التي سيتم الالتحاق بها بناءا على تلك الدرجات.

الاستعلام الإلكتروني عن نتائج القبول الموازي

بسبب انتشار فيروس كورونا بالعالم ككل، والمتحور الجديد تحرص الجهات الرسمية بالدول على تقديم الخدمات بشكل إلكتروني من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لذلك تم إتاحة النتائج من قبل الوزارة الكترونيا من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم بالعراق. اختيار نتائج الطلاب ثم نتائج القبول الموازي. الضغط على نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022. اختيار المحافظة التابع لها الطالب. تسجيل الرقم الامتحاني والاسم صحيحا داخل المكان المخصص لهما. الضغط على عرض النتيجة. الضغط على تنزيل الملف. تظهر نتائج الطلاب في شكل ملف PDF.

شروط القبول الموازي بالعراق