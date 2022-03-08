نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كراميش على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية، حيث مازال البحث مستمر لدي الكثير من الأسر للحصول علي تردد قناة كراميش للأطفال ٢٠٢٢م عبر البحث في جوجل بحث، لما تحتويه تلك القناة كراميش من تقديم عروض من الأغاني والأناشيد الدينية للأطفال وبرامج هادفة وترفيهية لجميع الأعمار الخاصة بالأطفال ابتدأ من عمر ثلاث سنوات حتي عمر اثني عشر عام وفي هذا المقال يتم معرفة تردد قناة كراميش الخاصة بالأطفال.

تردد قناة كراميش 2022



يمكن معرفة تردد قناة كراميش عبر القمر الصناعي النايل سات.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: ١١٦٠٣.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

الجودة HD.

الاستقطاب افقي.

معدل تصويب الخطأ ٤/٣.

تردد اخر لقناة كراميش علي النايل سات القمر الصناعي نايل سات

جودة sD.

معدل الاستقطاب: افقي.

تردد القناة: ١٠٨١٥.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد قناة كراميش علي القمر الصناعي العرب سات

القمر الصناعي عرب سات

جودة القناة HD.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

التردد ١١٣٩٠

الاستقطاب افقي.

معدل التصحيح ٤/٣

طريقة ضبط وتنزيل قناة كراميش

اعربت قناة كراميش الفضائية بالقيام بطرح سلسة من التحديثات بهدف تطوير القناة من حيث الجودة الممتازة للمشاهدة في كافة جميع أنحاء الوطن العربي ليتم الضبط وكتابة التردد وتنزيل القناة علي الريسفر الخاص بكم يتم اتباع الخطوات التالية:

القيام بأخذ ريموت الكنترول والدخول علي القائمة في جهاز الريسفر والضغط علي كلمة Home في الريموت، واليكم تردد قنوات الأطفال.

اختيار الإعدادات العامة.

يتم تحديد البحث المتقدم عن القنوات.

القيام بإدخال التردد الصحيح الخاص بقناة كراميش بكتابة.

القيام بإدخال التردد الصحيح الخاص بكتابة. بعدها كتابة كافة البيانات المتبقية بعناية وطريقة صحيحة مثل معدل الترميز والاستقطاب ومعدل التصحيح واختيار القمر الصناعي.

النقر علي تنزيل بعدها يتم الريسفر باستقبال القناة وتنزيلها في القائمة ويمكنك أيضا نقلها مع قنوات الأطفال، واليكم تردد قناة mbc3.

نبذة عن قناة كراميش

قناة عربية خاصة بالأطفال تم فتحها وانطلاقها في عام ٢٠٠٩ م ليتم بثها علي مدار اليوم قناة مجانية، لتكون ذات شأن وتحصين الأطفال العرب في التربية والثقيف ومساعدة المجتمع وأهمية التعليم منذ الصغر وتقديم برامج متنوعة كترفيه والتعليم والقيم الإسلامية والاجتماعية وتنمية قدرات الأطفال بالإبداعات والذكاء وعرض أيضا العديد من أفلام الكرتون العربية المنتجة والجانبية التي يحبها الأطفال التي لقيت شعبية كبيرة.