تعرف على موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022 وخطوات التسجيل عبر منصة سفير safeer2.moe.gov.sa

موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022، زادت عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من أجل التعرف على موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022، وذلك حيث قام سمو الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وكذلك رئيس اللجنة الخاصة ببرنامج تنمية القدرات البشرية السعودي، وذلك حيث يستهدف هذا البرنامج الخاص بخادم الحرمين للابتعاث الخارجي 1443 الاستراتيجيات الحديثة التي تعمل على دعم التنافس وتعزيزه بين جميع الأشخاص أصحاب الكفاءات في التخصصات المختلفة، واليكم التفاصيل الخاصة بموعد التقديم وخطوات التسجيل في البرنامج الخاص بخادم الحرمين الشريفين.

موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022

قام سمو الأمير بالإعلان عن موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022 ذلك الموعد المحدد لفتح باب التقديم حيث تم التأكيد على أنه تم فتح باب التسجيل بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل وذلك بادية من يوم الاثنين الموافق 7 مارس 2022 والموافق يوم 4 شعبان 1443 هجريًا، كما تم التأكيد على أن هذا الموعد سيكون متاح وحتى يوم 31 من شهر ديسمبر 2022، ومن أهم أهداف برنامج الابتعاث الخارجي هي:-

تعزيز القدرات الخاصة بالمواطنين السعوديين في مجال الابتكار والبحث.

كذلك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمتميزين في السعودية للحاق بأفضل المؤسسات في العالم.

كما يقدم أربعة برامج هي (البحث والتطوير – الرواد – إمداد – واعد).

تم تخصيص هذا البرنامج من أجل الطلبة الخريجين من الثانوية العامة السعودية وكذلك لخريجي الجامعات السعودية

رابط التقديم على الابتعاث الخارجي 2022

وبعد أن تعرفنا على موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022 نتعرف الآن على رابط وخطوات التقديم على البرنامج الخاصة بخادم الحرمين كالآتي:-