الرئيس الصيني: ندعم جميع الجهود لحل الأزمة في أوكرانيا سلميا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم جميع الجهود لحل الأزمة في أوكرانيا سلميا، داعيا إلى تقديم دعم مشترك لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء تصريح الرئيس الصيني خلال مشاركته في قمة عبر الفيديو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وشدد شي على ضرورة تشجيع روسيا وأوكرانيا على "الحفاظ على زخم المفاوضات والتغلب على الصعوبات ومواصلة المحادثات وتحقيق نتائج سلمية"، وفق ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية.
وأضاف أن الوضع الحالي في أوكرانيا "مثير للقلق"، وأن الجانب الصيني "يشعر بحزن عميق إزاء اندلاع الحرب مرة أخرى في القارة الأوروبية".
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