عاجل- سعر النيكل يسجل ارتفاعًا قياسيًا لأكثر من 100 ألف دولار للطن

جدة - نرمين السيد - سجل سعر النيكل، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا قياسيًا، على خلفية العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب العملية العسكرية لموسكو فى أوكرانيا، حيث وصل لأكثر من 100 ألف دولار للطن.





وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل.

وتعد روسيا من أهم 6 دول مصدرة للنيكل فى العالم بعد أندونيسيا والفلبين وكندا وكاليدونيا الجديدة وأستراليا.

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