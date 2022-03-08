أبو الغيط يستقبل وزير خارجية الصومال

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبدى سعيد موسى، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن الأمين العام استمع الى الاحاطة الشاملة التى قدمها الوزير الصومالى حول الأوضاع السياسية والأمنية والانسانية فى بلاده بما فى ذلك مايتعلق بتطورات العملية الانتخابية، حيث أعرب الأمين العام عن اشادته بالتقدم المحرز مؤخرًا فى إجراء الانتخابات البرلمانية الصومالية، متطلعا للوصول بنجاح إلى الانتخابات الرئاسية فى أقرب وقت، ومشددا فى ذات الوقت على أهمية وحدة الصف الصومالى لمواجهة كافة التحديات ولتجاوز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بنجاح.

كما هنأ الأمين العام وزير الخارجية الصومالى على النجاح فى تحويل بعثة الاتحاد الإفريقى الحالية فى الصومال إلى بعثة انتقالية تركز على نقل المسئوليات الأمنية تدريجيا إلى الحكومة الصومالية على مدار السنتين المقبلتين.

وأضاف المصدر أن الأمين العام استعرض خلال المقابلة المجهودات التى تضطلع بها الجامعة من أجل دعم الصومال على الصعيدين الإنسانى والإغاثى، وفى مجال رفع القدرات والتدريب والتعليم والصحة، من خلال الصناديق المخصصة لذلك بالأمانة العامة، مؤكدا اعتزام الجامعة مواصلة هذا الجهد الذى ثمنه وزير خارجية الصومال، متطلعا لمواصلة الدعم العربى المقدَر لبلاده.

وأضاف المصدر أن الأمين العام قد وجه فى هذا الصدد بمخاطبة وزراء خارجية الدول العربية قبيل اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى المقرر يوم غد 9 الجارى، من خلال رسالة لتوجيه الشكر للدول الأعضاء على دعمهم للصومال، والحث على تمويل صندوق دعم الصومال بالجامعة العربية حتى تتمكن الجامعة من مواصلة جهودها بفعالية فى الوقوف بجانب الأشقاء فى الصومال.