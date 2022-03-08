وأوضحت السفارة السعودية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء - أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 مواطن سعودى قبل نحو شهر عن طريق الجو عبر رحلات طيران مختلفة، كما قامت بالإجلاء عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.
وأكدت أن العمل مستمر لإجلاء العدد المتبقى من المواطنين السعوديين، بتواصل وتنسيق مستمر مع الجانب الأوكرانى لمعرفة الممرات الآمنة التى يمكن عبرها مرور المواطنين إلى الدول المجاورة، فيما تقوم بعثات المملكة فى تلك الدول بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخولهم ومغادرتهم إلى السعودية فى أقرب وقت ممكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة السعودية بأوكرانيا تؤكد استمرارها فى العمل لإجلاء مواطنى المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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