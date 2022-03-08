سفارة السعودية بأوكرانيا تؤكد استمرارها فى العمل لإجلاء مواطنى المملكة

جدة - نرمين السيد - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أوكرانيا استمرارها فى العمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الخارجية السعودى.





وأوضحت السفارة السعودية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء - أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 مواطن سعودى قبل نحو شهر عن طريق الجو عبر رحلات طيران مختلفة، كما قامت بالإجلاء عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

وأكدت أن العمل مستمر لإجلاء العدد المتبقى من المواطنين السعوديين، بتواصل وتنسيق مستمر مع الجانب الأوكرانى لمعرفة الممرات الآمنة التى يمكن عبرها مرور المواطنين إلى الدول المجاورة، فيما تقوم بعثات المملكة فى تلك الدول بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخولهم ومغادرتهم إلى السعودية فى أقرب وقت ممكن.