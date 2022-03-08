تشييع جنازة طفل فلسطينى استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى القدس

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى "أريحا" الحكومى باتجاه منزل الشهيد، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد "صلاح الدين الأيوبى" فى البلدة، حيث أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه، ثم وورى جثمانه الثرى.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزى رباح، "إننا أمام مشهد مروّع، بعد أن ارتقى 3 شهداء بينهم طفل بنيران الاحتلال خلال يومين".
وأكد أن "الاحتلال يستبيح الدم الفلسطينى، ويعتبر أن إطلاق النار والقتل أصبح مهنة مشرّعة بالقانون الإسرائيلى، حيث سيكون كل من يلقى حجرًا أو يخرج بمسيرة سلمية، عرضةً للقتل ولإطلاق النار".
وشدد رباح، على أن "الاحتلال الذى يحاول كسر إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني، وخاصة الجيل الشاب، لن ينجح فى مسعاه، خاصة مع مشاركة آلاف المشيعين من الشبان الذين هتفوا باسم الشهيد وعاهدوه على استمرار المسيرة والنضال".
وأضاف: "يجب علينا أن نتعلم من الجيل الشاب قضية رئيسية واحدة وهى توحيد الصفوف لحماية المشروع الوطنى وحماية الشعب الفلسطينى وأرضنا ونطرد الغزاة المحتلين العنصريين، الذين يمارسون كل أشكال الفصل العنصرى والاضطهاد ضد شعبنا الفلسطينى".
وكانت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية والهلال الأحمر الفلسطينى، قد تسلمت عصر اليوم، جثمان الشهيد جفال عند حاجز "الزعيم" شرق القدس، وتم نقله إلى مستشفى أريحا الحكومى.
يُذكر أن الشهيد جفّال تم إطلاق النار عليه بدم بارد منذ يومين من قبل جيش الإحتلال فى بلدته أبو ديس.
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