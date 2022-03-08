الأمين العام يبحث الأوضاع العربية مع وزير خارجية الجزائر

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أنه جرى الاتفاق خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق من أجل توفير ظروف مواتية لنجاح القمة العربية القادمة والتى ستعقد فى الجزائر . وأوضح المصدر أن الأمين العام استعرض كذلك مع الوزير العمامرة التحديات الكبيرة التى تمر بها المنطقة العربية خاصة فى خضم التوترات وحالة الاستقطاب التى تشهدها العلاقات الدولية فى الوقت الراهن. وأضاف المصدر أن العمامرة، الذى يشارك فى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى دورته العادية (157) يوم 9 مارس 2022، بحث مع الأمين العام أيضاً أهم البنود التى سيتم مناقشتها فى الاجتماع.

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