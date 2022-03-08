أوكرانيا تطالب بمنع روسيا من الوصول لموارد التكنولوجيا بوكالة الطاقة الذرية

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "إن كييف أرسلت مناشدات رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحدد رؤيتها لضمان الأمن فى ظروف الحرب".
وتطالب أوكرانيا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم طلب إلى حلف شمال الأطلسى (ناتو) لإغلاق المجال الجوى فوق أراضى أوكرانيا، بالنظر إلى جغرافية محطة الطاقة النووية، وكذلك تطالب بفرض حظر على وصول روسيا إلى الموارد الفكرية والتكنولوجية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقطع العلاقات مع المواطنين الروس العاملين فى هياكل الأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة النووية.
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