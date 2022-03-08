عاجل- الذهب يُلامس 2070 دولارًا للأوقية مع حظر بايدن النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - واصل الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعه الحاد نحو أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن التقليدى وسط مخاوف متزايدة بشأن استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وإعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن الحظر على قطاع النفط الروسى.





وارتفع سعر الذهب الفورى بنسبة 3.3٪ بمقدار 70 دولارا، ليتداول عند مستوى 2066 دولارا للأوقية، ليقترب من جديد إلى الذروة التى بلغها عند 2072.50 دولار للأوقية، والتى لامسها فى أغسطس 2020.

وفى غضون ذلك، أبقت المخاوف بشأن نقص إمدادات البلاديوم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، أكبر منتج للمعدن، سعره بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأوضحت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادى العالمى أن ارتفاع أسعار النفط والعملية العسكرية الروسية الأوكرانية تسببت فى تراجع الرغبة فى الأصول ذات المخاطر العالية.

تعد سبائك المعدن النفيس، التى ارتفعت قرابة 13٪ هذا العام مخزنًا آمنًا للقيمة فى أوقات عدم اليقين الجيوسياسى وارتفاع التضخم.

وارتفع البلاديوم بنسبة 3.1٪ إلى 3088.89 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3440.76 دولار أمس الاثنين، مُسجلًا ارتفاعًا بأكثر من 60٪ هذا العام.

وقفز البلاتين 4.8٪ إلى 1176.78 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 4.5٪ إلى 26.82 دولارًا.