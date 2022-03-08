وارتفع سعر الذهب الفورى بنسبة 3.3٪ بمقدار 70 دولارا، ليتداول عند مستوى 2066 دولارا للأوقية، ليقترب من جديد إلى الذروة التى بلغها عند 2072.50 دولار للأوقية، والتى لامسها فى أغسطس 2020.
وفى غضون ذلك، أبقت المخاوف بشأن نقص إمدادات البلاديوم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، أكبر منتج للمعدن، سعره بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأوضحت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادى العالمى أن ارتفاع أسعار النفط والعملية العسكرية الروسية الأوكرانية تسببت فى تراجع الرغبة فى الأصول ذات المخاطر العالية.
تعد سبائك المعدن النفيس، التى ارتفعت قرابة 13٪ هذا العام مخزنًا آمنًا للقيمة فى أوقات عدم اليقين الجيوسياسى وارتفاع التضخم.
وارتفع البلاديوم بنسبة 3.1٪ إلى 3088.89 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3440.76 دولار أمس الاثنين، مُسجلًا ارتفاعًا بأكثر من 60٪ هذا العام.
وقفز البلاتين 4.8٪ إلى 1176.78 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 4.5٪ إلى 26.82 دولارًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الذهب يُلامس 2070 دولارًا للأوقية مع حظر بايدن النفط الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.