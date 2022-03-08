بوتين يوقع مرسوما بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أمر بوتين بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا فى عام 2022 وفقا للقوائم التى يحددها مجلس الوزراء.
وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التى يستهلكها المواطنون فى احتياجاتهم اليومية.
وكلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التى ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا خلال يومين.
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