تحديث سعودي بشأن إجلاء المواطنين من أوكرانيا

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أوكرانيا بأنها مستمرة بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين من أوكرانيا، وذلك بتوجيه من وزير الخارجية.
وقالت السفارة في بيان إنها تود الإشارة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر، عن طريق الجو، كما قامت بإجلاء العديد من المواطنين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.
وأكدت السفارة أن العمل جار على إجلاء العدد المتبقي من المواطنين، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع الجانب الأوكراني لمعرفة الممرات الآمنة التي يمكن من خلالها عبور المواطنين من مناطق الصراع إلى دول مجاورة.
وتقوم بعثات السعودية في تلك الدول بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخولهم ومغادرتهم إلى السعودية في أقرب وقت ممكن.
وقالت السفارة السعودية إنها تتابع عن كثب قضية المواطن السعودي المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع السلطات الأوكرانية المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامة المواطن السعودي.
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