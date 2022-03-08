صرف مستحقات التأمينات للرجال والنساء والحالات الاستثنائية للصرف

صرف مستحقات التأمينات للرجال والنساء وذلك قبل بلوغ سن الستين يمكن للمشترك اخذ مستحقاته دفعه واحدة أي كان السبب، كما ان التأمينات الاجتماعية تعمل على حساب مستحقات كل مستفيد من التأمينات بشكل عام بخلاف وجود حالات استثنائية للصرف وفقا للائحة التعديلات الجديدة التي وضعتها المؤسسة، ، حيث يؤدي حصول المنتفعين على مستحقاتهم التأمينية قبل بلوغهم سن التقاعد، إلى حرمان المشترك من منافع صندوق التأمين التي تمكن من استمرار صرف معاش التأمين لأفراد العائلة بعد وفاة المشترك، والتمتع بضم المدد والفترات في حالة الانتقال إلى العمل الحكومي، ولكن في حالة رغبة المرأة في العودة مرة أخرى للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يجب ان تدفع تعويض الدفعة الواحدة التي حصلت عليه عند حدوث عجز غير مهني أو عدم الوصول إلى سن الستين.

صرف مستحقات التأمينات للرجال والنساء

وفقا للتعديلات التأمينية الجديد قد وضحت المؤسسة شروط لصرف المستحقات يجب توافرها:

ألا يكون المؤمن مستقيلًا من وظيفة ما أو عمل سابق وألا ستتعامل معه التأمينات على أنه منقطع عن العمل لا يستحق الدعم. ألا تكون المرأة قد وصلت إلى السن القانوني للتقاعد او تركها مزاولة العمل. يجب ألا تقل مدة التأمينات عن عام وأن تتضمن هذه المدة الـ6 شهور السابقة. يشترط ألا يكون انقطاع طالب التأمينات الاجتماعية راجع لحكم في قضية جنائية أو أي قضية مخلة بالشرف والأمانة. أن تكون المستندات المقدمة في طلب التأمين موثقة ورسمية وألا تكون مزورة. يجب تقييد اسم طالب التأمين في سجل العاطلين بمكتب القوى العاملة وأن يلتزم المتعطل عن العمل بزيارة مكتب القوى العاملة.

الحالات الاستثنائية لصرف التأمينات الاجتماعية