افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم الشروط والإجراءات

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عمر شويل - جدة ما هو افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية؟ وما هي التسهيلات التي يقدمها؟ يسأل العديد من المواطنين المستفيدين من صندوق التنمية العقاري عن تجارب الناس مع التمويل العقاري المدعوم من خلال البنوك وذلك من أجل التقديم والحصول على تمويل يساعدهم في الحصول على منزل مناسب والبدء في البناء إن كان مناسبًا، فهناك التمويل العقاري البنك الأهلي وأيضًا تمويل عقاري مدعوم من خلال البنوك السعودية الأخرى الكبرى وسوف نتعرف على افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم 1443.

افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم

عند البدء في البحث عن افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم ينبغي التعرف على الشروط المطلوبة من أجل صرف التمويل المدعوم للمواطنين، وسوف نتعرف على أفضل البنوك التي تقدم التمويل وهي:

التمويل العقاري المدعوم البنك الأهلي

يعمل البنك الأهلي السعودي على توفير حل التمويل العقاري المدعوم المناسب للأحكام الإسلامية، ولكن اشترط البنك أن يحصل المواطنين على موافقة صندوق التنمية العقارية وهناك العديد من المميزات التي يحصل عليها المواطن عند الانضمام لهذا البرنامج من بينها:

التمويل المقدم من البنك يصل إلى أربعة مليون ريال سعودي.

يستطيع المواطن الحصول على تمويل شخصي مع التمويل العقاري أيضًا.

هناك نوعين من الصيغ التمويلية المتوفرة عن طريق البنك وهي منتج التورق والآخر هو المرابحة.

شروط التمويل المدعوم

ولم يضع البنك الأهلي العديد من الشروط للحصول على التمويل الإسلامي صندوق التنمية العقارية بل أكد على ضرورة الموافقة فقط من خلال الصندوق أولًا ثم يتم تقديم الإجراءات المطلوبة إلى البنك، وهي:

تقديم الرسالة النصية التي حصل عليها المواطن بالموافقة على التمويل المدعوم.

زيارة أحد فروع البنك في المملكة، حتى يتم البدء في تقييم العقار.

يتم شراءه ثم فتح حساب لدى البنك، ويقوم الصندوق بإيداع قيمة الدعم في حسابات المواطنين شهريًا.

حساب قيمة التمويل العقاري المدعوم

وللتعرف على المزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع الهاتف التسويقي الذي يقدم معلومات كافية عن طريقة حساب المنتجات التمويلية للبنك، بالإضافة إلى أنه أيضًا يقدم معلومات عن معدل النسبة السنوي لمبلغ التمويل، والرقم التسويقي للبنك الأهلي هو 8002441005.