مقتل 57 عنصرا على الأقل من ميليشيا الدفاع الذاتي في شمال غرب...

قتل 57 مقاتلا من ميليشيا الدفاع الذاتي التي تساند الجيش في قتال "الجهاديين"، خلال معارك مع جماعة إجرامية بشمال غرب نيجيريا، وفق ما ذكرت مصادر لوكالة "فرانس برس".
وقال مسؤول أمني للوكالة إنه تم العثور على "57 جثة" بعد المعارك التي دارت بالقرب من منطقة سكابا بولاية كيبي.
وفي المكان، أفاد اثنان من السكان اتصلت بهما الوكالة هاتفيا بمقتل 62 مقاتلا من ميليشيا الدفاع الذاتي.
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