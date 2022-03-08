الخارجية الروسية: أوكرانيا عملت على إنتاج مكونات أسلحة بيولوجية قرب حدودنا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا عملت على تطوير مكونات أسلحة بيولوجية في المعامل البيولوجية التابعة لها والواقعة على الحدود الروسية مباشرة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: "نؤكد من خلال الحقائق التي تم اكتشافها، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن النظام في كييف عمل بشكل طارئ، على محو آثار برنامجه البيولوجي العسكري، الذي عمل على تنفيذه بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية".
ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "تم الحصول على وثائق من موظفي المعامل البيولوجية الأوكرانية بشأن التدمير الطارئ في 24 فبراير لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص مثل الطاعون والجمرة الخبيثة والتولاريميا والكوليرا والأمراض الفتاكة الأخرى".
وذكرت زاخاروفا أننا نتحدث عن تعليمات من وزارة الصحة الأوكرانية بخصوص "التخلص الفوري من المخزونات المسببة للأمراض الخطيرة.
بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن نظام كييف أتلف فور انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مكونات مسببة للأمراض الجرثومية، في مختبرات نشطت بتمويل أمريكي قرب الحدود الروسية.
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