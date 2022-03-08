كوريا الجنوبية تحتجز سفينة شمالية اخترقت حدودها البحرية

جدة - نرمين السيد - وقال مسئولون كوريون - حسبما ذكرت وكالة أنباء كورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء - إن الكوريين السبعة لم يكونوا مسلحين، كما نفوا نيتهم للانشقاق إلى الجنوب، وزعموا أن سفينتهم انحرفت بالخطأ إلى المياه الكورية الجنوبية أثناء نقل بعض المواد، مشيرا إلى أنه تم نقل السفينة إلى جزيرة "بيك ريونغ" الواقعة على خط المواجهة الغربية للتحقيق.

وأشار المسئولون إلى أن زورقا كوريا شماليا انسحب بعد عبوره الحدود البحرية إلى المياه الكورية الجنوبية لملاحقة السفينة، وذلك فى أول اختراق من هذا النوع منذ عام 2018.

وأرسل الجنوب رسالتين إلى الشمال حول الحادث، إحداهما عبر خط اتصالات تجارى والأخرى عبر خط الاتصالات العسكرى.