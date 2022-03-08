جدة - نرمين السيد - وقال مسئولون كوريون - حسبما ذكرت وكالة أنباء كورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء - إن الكوريين السبعة لم يكونوا مسلحين، كما نفوا نيتهم للانشقاق إلى الجنوب، وزعموا أن سفينتهم انحرفت بالخطأ إلى المياه الكورية الجنوبية أثناء نقل بعض المواد، مشيرا إلى أنه تم نقل السفينة إلى جزيرة "بيك ريونغ" الواقعة على خط المواجهة الغربية للتحقيق.
وأشار المسئولون إلى أن زورقا كوريا شماليا انسحب بعد عبوره الحدود البحرية إلى المياه الكورية الجنوبية لملاحقة السفينة، وذلك فى أول اختراق من هذا النوع منذ عام 2018.
وأرسل الجنوب رسالتين إلى الشمال حول الحادث، إحداهما عبر خط اتصالات تجارى والأخرى عبر خط الاتصالات العسكرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تحتجز سفينة شمالية اخترقت حدودها البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.