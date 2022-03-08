الرئيس الأوكرانى: الحلفاء لم يعملوا معنا كما ينبغى ولم يفرضوا منطقة حظر جوى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، إن الحرب التى لم نكن نرغب بها اضطررنا لخوضها دفاعا عن بلادنا، متابعًا : "فُرض علينا محاربة واحد من أكبر جيوش العالم ".





وأضاف " الرئيس الأوكرانى"، خلال كلمة له بالفيديو، أمام البرلمان الريطانى، أذاعتها قناة "إكسترا نيوز" : لن نستسلم وسنواصل القتال حتى النفس الأخير، مطالبًا بزيادة وتيرة الضغوط على روسيا. وواصل : "لن نستسلم وسنواصل القتال حتى آخر لحظة"، مشيرًا إلى أن قصف محطات الطاقة يهدف لترهيب الناس". ولفت إلى أن الحلفاء لم يعملوا مع أوكرانيا كما ينبغى ولم يفرضوا منطقة حظر جوى.

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