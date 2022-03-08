الأمن الموريتانى يوقف 2000 مهاجر غير شرعى خلال 2021

جدة - نرمين السيد - قال المفوض الرئيس للأمن فى مدينة نواذيبو شمال موريتانيا محمد عبد الله ولد الطالب "إن جهاز الأمن الخاص بمحاربة الهجرة فى المدينة نجح العام الماضى فى توقيف 173 من مسيرى رحلات الهجرة غير الشرعية نحو أسبانيا".





وأوضح الطالب - فى استعراض أمام المدير العام للأمن الوطنى الفريق مسقارو ولد سيدى ونظيره الإسبانى فرانسيسكو بارادو خلال زيارة لإدارة الأمن المشتركة بين الشرطة فى البلدين - أنه تم توقيف 173 من مسيرى رحلات الهجرة غير الشرعية، و2137 مهاجرا غير شرعى، و60 زورقا، و107 محركات مستخدمة فى عمليات الهجرة غير الشرعية. كما تم توقيف أكثر من 3 ألاف شخص يستعدون للهجرة غير شرعية، وتم وضعهم تحت تصرف الإدارة العامة للأمن الوطنى من أجل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو الدول القادمين منها.

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