عاجل- الرئيس الأمريكى يعلن حظر واردات النفط الروسية

جدة - نرمين السيد - وأكد "بايدن"، فى مؤتمر صحفى حول التطورات فى أوكرانيا، والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنهم سيواصلون دعم أوكرانيا والضغط على روسيا بالعقوبات، مشيرًا إلى أنه سيتم استمرار إرسال شحنات الأسلحة إلى كييف بالتنسيق مع الحلفاء.
وشدد بايدن على التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبى بشأن العقوبات على روسيا فى قطاع الطاقة، متابعًا: "نفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة فى العالم دفعت الاقتصاد الروسى للتراجع".
واعترف "بايدن"، بأن العقوبات على روسيا ستؤثر على المواطن الأمريكى فى الداخل بسبب ارتفاع الأسعار.
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