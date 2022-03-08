وزير الطاقة : مخزون المشتقات النفطية يكفي لنحو شهرين

دوت الخليج :- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الاثنين، إن مخزون المشتقات النفطية (المخزون الاستراتيجي الذي تملكه الحكومة وتديره الشركة التسويقية والمخزون الموجود لدى القطاع الخاص) يكفي حسب المواصفات العالمية بحدود 60 يوما".

وأضاف الخرابشة خلال استضافته من قبل مركز حماية وحرية الصحفيين "إذا أردت أن تضع مخزونا يكفيك لـ6 شهور يجب أن تضع مليارات استثمارات منشآت المخزون الاستراتيجي الموجودة بالماضونة كلفتنا بحدود 300 مليون دولار للبنزين والغاز والديزل فهذه تعطينا بالمتوسط حوالي 30 يوما".

"شركات التسويق المرخصة يجب أن يكون لديها جزء من المخزون الاستراتيجي بالإضافة إلى الموجود بالقطاع الخاص يكون لديك مشتقات تكفيك تقريبا لـ60 يوما أو هذا ما هو معمول به في العالم" وفق الخرابشة

أما بخصوص موضوع الكهرباء قال الوزير: "لحسن الحظ لدينا اتفاقيات طويلة المدى للحصول على الغاز الذي نحتاجه لتوليد الطاقة الكهربائية بالكميات المتعاقد عليها بالأسعار المتفق عليها، لو لم تكن هذه الاتفاقيات لحدثت مشكلة كبيرة بموضوع الكلف (...) الفرق بين السعر العالمي والسعر الذي نحصل عليه بموجب هذه الاتفاقيات بضوء الارتفاع الكبير الذي حدث خلال الشهرين الماضيين يوفر علينا بحدود 250 مليون دولار شهريا كلفة الغاز".