نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على تمويل ارض وقرض 2022 من البنوك السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على تمويل ارض وقرض 2022 الشروط والإجراءات ودفعات التمويل من تعد أحد أنواع التمويل التي تقدمها البنوك السعودية لأغلب المجتمع السعودي لتسهيل بناء السكن المناسب لها من خلال الحصول على تمويل لبناء الأراضي الممنوحة للمستفيد سواء عن طريق وزارة البلديات والشؤون الريفية والإسكان، أي صندوق التنمية العقارية لرفع النسبة المئوية للممتلكات للمواطنين والذي يعتبر أحد الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وعبر السطور التالية نعرض لكم كافة التفاصيل نحو التقديم على تمويل ارض وقرض 2022 الشروط والإجراءات ودفعات التمويل.

مبادرة ارض وقرض

مبادرة ارض وقرض هي إحدى المبادرات الإسكانية التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للمستفيدين من البرامج التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان السعودية المستفيد من البرنامج يتسلم قطعة أرض من وزارة الاقتصاد البلدي والريفي والإسكان، يقوم البنك بتزويد المستفيد بالتمويل اللازم لبناء مسكن على الأرض المخصصة له، لذلك يساعد هذا البرنامج المستفيد في الحصول على سكن مناسب له، بغض النظر عن إمكانياته الاقتصادية فهذه المبادرة تقدم من قبل عدة بنوك في المملكة.

شروط تمويل أرض وقرض مصرف الإنماء

مصرف الإنماء هو أحد البنوك المشاركة في منح أرض وقرض الممنوح من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وعدد من الجهات الحكومية السعودية، يضع البنك بعض الشروط التي يجب على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل استيفائها، وهي:

حصول المستفيد على موافقة لدعم وزارة الاقتصاد البلدي والقروي والإسكان.

تقديم عقد موقع بين العميل ووزارة الإسكان للبنك.

البطاقة الشخصية ونسختها سارية المفعول.

نسخة من صك الأرض الممنوحة للعميل من وزارة الإسكان مع إبراز الأصل لدى البنك للمعاينة.

قبول شروط وأحكام الائتمان الخاصة بمصرف الإنماء.

شروط أرض وتمويل مصرف الراجحي

مصرف الراجحي هو أكبر بنك في المملكة العربية السعودية ويقدم البنك للعملاء مجموعة متنوعة من برامج التمويل العقاري، بما في ذلك تمويل الأراضي والقروض والأراضي والتمويل، مما يتيح للعميل الحصول على المبلغ اللازم لبناء منزله الخاص على الأرض المخصصة لهم من قبل وزارة المالية والإسكان السعودي ويتم الحصول على القرض وفق الشروط التي يضعها مصرف الراجحي وهي:

يجب أن يكون المتقدم المتقدم للحصول على التمويل من مواطني المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم بطلب للحصول على منحة من المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية.

يجب على هذا الشخص تحويل راتبه إلى مصرف الراجحي.

يشترط أن يعمل الشخص في إحدى منشآت القطاع العام أو الخاص المعتمدة من قبل أحد البنوك في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب في مصرف الراجحي.

من المتوقع ألا يقل صافي الدخل لمقدم الطلب عن ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي.

طريقة الحصول على أرض وقرض مصرف الإنماء

يمكن تقديم طلب تمويل ارض وقرض من مصرف الإنماء بعدة طرق وهي:

اتصل برقم مبيعات البنك: 800128008.

زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الإنماء للعميل.

تعبئة استمارة التقديم للتواصل مع العميل خلال اليوم – في أيام العمل الرسمية، والبيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني هي:

الاسم. رقم الهوية الوطنية. العمر. جهة العمل. الراتب الشهري. نوع الخدمة المرغوبة. رقم الجوال. الوقت المناسب للاتصال. التحقق من المستخدم. النقر على إرسال.

كيفية تقديم طلب ارض وتمويل مصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي للعملاء في المملكة العربية السعودية عددًا من الطرق للتقدم للحصول على تمويل لبناء مبنى سكني على أرض ممنوحة من وزارة الإسكان أو صندوق تطوير العقارات ، ويتم تقديم الطلب بإحدى الطرق التالية:

أكمل نموذج الطلب عبر الإنترنت.

اتصل بالبنك على 8001241222.

زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي للعميل.

مزايا تمويل أرض وقرض مصرف الإنماء

الحصول على تمويل ارض وقرض من مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية لمواطني المملكة العربية السعودية له مزايا عديدة من أهمها:

التمويل يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هامش الربح منافس لعرض البنوك الأخرى.

لا يتطلب التمويل تحويل المكافأة إلى مصرف الإنماء.

الرسوم الإدارية 1٪ من إجمالي التمويل وبحد أقصى خمسة آلاف ريال سعودي.

يتم استلام التمويل من قبل المواطنين السعوديين حتى سن الخامسة والسبعين.

تقديم الدعم المالي للمستفيد على أرض واردة من وزارة الإسكان.

دعم وزارة الإسكان في التمويل حيث تحصل على هامش ربح نصف مليون ريال سعودي ، بنسبة دعم من 35٪ إلى 100٪.

يقبل النظام التمويل العقاري المنتشر في جميع أنحاء المملكة.

خطط تمويل متعددة تصل إلى 25 سنة.

التمويل المشترك يمكن لأي شخص في المملكة، حتى لو لم يعمل في جهات معتمدة من البنك.

مزايا ارض وقرض مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي عددًا من المزايا في الحصول على تمويل الأراضي حيث يقدم البنك التمويل للمواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم السكني لإمكانية بناء الأرض الممنوحة لهم من قبل الوزارة ومن أهمها:

فترة التمويل تصل إلى خمسة وعشرين سنة.

معدل الفائدة السنوية يبدأ من 4.08٪.

توفير التمويل لجميع المستفيدين من وزارة الإسكان أو صناديق التنمية العقارية.

هامش ربح ثابت طوال فترة التمويل.

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

معدل النسبة السنوية في ارض وتمويل مصرف الراجحي

يختلف معدل الربح السنوي عدة مرات بناءً على مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق والتصنيف الائتماني للعميل، أي معدل الخصم للقيمة المستحقة للمدفوعات والأقساط التي يقدمها الممول، أي المبلغ الإجمالي الذي يتعين سداده، يساوي الحالي قيمة مبلغ التمويل المدفوع اعتبارًا من تاريخ التمويل أو السداد الأولي، أي جميع الرسوم المدفوعة مسبقًا كتكاليف وعمولات محملة على العميل ويتم احتسابها على أساس سنوي، يمكن تحديد معدل النسبة السنوية من الجدول التالي: