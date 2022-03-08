طريقة شحن شدات لعبة ببجي PUBG MOBILE احصل على 6000 شدة عبر ال UC في ثواني

شحن شدات ببجي والطريقة الخاصة بها يبحث عنها العديد من مستخدمي لعبة ببجي في كل أرجاء العالم، حيث أنهم يقومون بالبحث عن الموقع الأساسي الخاص بها، وذلك يكون تحديدًا عند تواجد العديد من المواقع الغير سليمة، وهذا يكون بسبب أن تلك اللعبة استطاعت أن تقوم بالحصول على الشهرة الواسعة والشعبية الضخمة، فهي من الألعاب التي تم إنشاؤها بالأساليب الاحترافية الجميلة.

خطوات شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

يوجد الكثير من الخطوات التي من الواجب متابعتها من أجل إجراء وأتمام عملية الشحن بصورة ناجحة وسليمة، ومن ضمن هذه الخطوات هي كالتالي:

يدخل اللاعب في بداية الأمر للموقع الأساسي لتلك اللعبة “midasbuy”.

يتم عمل حساب حديث أو تسجيل الدخول للموقع بصورة مباشرة.

وبعد ذلك يظهر اللاعب العديد من الخدمات في ذلك الموقع، فمن الواجب أن يقوم بالضغط على كلمة شراء.

تدوين آي دي الذي يخص المستخدم في مربع رقمه التعريفي.

يظهر أمام اللاعب الدولة التي يكون متواجد بها، ثم يقوم باختيارها.

على المستخدم أن يقوم بتحديد الطريقة الخاصة بالدفع التي تتناسب معه.

من الواجب على الشخص أن يقوم بتسجيل رقم هاتفه في المكان الذي يكون مخصصًا له.

يرسل كودًا خاص بالمستخدم بعد مرور مدة حوالي ثلاثون دقيقة أو أقل من ذلك على رقم هاتفه، ووضعه بقائمة كود التحقق، وبعد ذلك يقوم اللاعب بالضغط على كلمة تم، وبذلك يكون قد قام بإتمام عملية الشحن بشكل ناجح.

مميزات شحن شدات ببجي

تتوفر وتتواجد في لعبة ببجي العديد من المميزات التي تخص شحن الشدات ومن ضمن تلك المميزات هي: