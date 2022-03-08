نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة الثأر والحسم.. موعد مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان ، عشاق كرة القدم العالمية والأوروبية على وجه التحديد، على موعد مع الإثارة والمتعة، مساء الأربعاء 9 مارس 2022، حيث مباريات إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2022/2021، حيث يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، مواجهة ثأرية تجمع فريق باريس سان جيرمان وريال مدريد، الطامحين إلى المرور والعبور نحو دور ربع النهائي في التشامبيونز ليج، أملًا في لقب رقم 14 للملكي وآخر هو الأول للـ PSG.

نتناول في السطور التالية، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الفريقين في الموسم 67 من دوري أبطال أوروبا ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات ريال مدريد وباريس سان جيرمان .

مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان

مرة أخرى يجدد عملاقي كرة القدم الفرنسية الموعد، مع مواجهة أخرى في إطار مباريات العودة من دور الـ16 في دوري الأبطال .

حيث انتهى لقاء الذهاب بين الناديين، بفوز باريس سان جيرمان بهدف في الدقيقة الأخيرة لـ كيليان مبابي.

ومن المقرر أن تشهد القمة الإسبانية الفرنسية ليل الأربعاء، متابعة جماهيرية غفيرة، نظرًا للشعبية الجارفة للفريقين.

نستعرض في البداية نتائج جولة الذهاب في دور ثمن النهائي من التشامبيونز ليج فيما يلي:

تجدر الإشارة، إلى جولة العودة في دوري الأبطال، ستشهد مواجهات نارية، أبرز مواجهة الثلاثاء، حيث مباراة ليفربول وانتر ميلان ، والتي حسمها الريدز في الذهاب بثنائية.

نادي ريال مدريد

مع أصحاب الأرض نادي ريال مدريد الإسباني نبدأ تغطيتنا للحدث العالمي المرتقب، والذي يطمح إلى مصالحة جماهيره، بتحقيق الانتصار.