تحديث فيفا 22 موبايل الجديدة التطوير الضخم للعبة احصل الآن علي المميزات

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عمر شويل - جدة تقوم شركة EA بالكثير من التحسينات والتطورات ويعتبر تحديث فيفا 22 من احدث هذه التطورات التي تقوم بها الشركة المشار إليها في اللعبة العالمية FIFA، اذا يعتبر هذا التحديث هو الثالث للعبة منذ أنشاءها ويتمتع بالكثير من التحسينات التي تجعل اللعبة في شكل جديد يجع بين الواقعية والخيال، بالإضافة الى زيادة الأنشطة الرياضية والمهارات في داخل اللعبة.

تحديث فيفا 22 موبايل

التحديث الأخير للعبة منذ أنشاءها في عام 2016 يحدث هذا العام ويمثل تطور خطير في اللعبة يجعلها اكثر محاكاة للواقع من خلال ادخال عدد من المؤثرات الصوتية التي تجعل اللاعب في ملعب حقيقي ووسط أعداد من الجماهير، حيث تعمل التجربة الجديدة المتطورة في صدد جعل اللعبة الأكثر جمالا بين العاب كرة القدم العالمية وما لها من شعبية كبرى بين أعداد كبيرة من الفئات الشعبية.

تحديث فيفا 22 الجديد

يدعم التحديث الخاص بلعبة فيفا 2022 أجهزة الاندرويد والكمبيوتر، فضلا عن الأجهزة اللوحية واللاب توب، ويمكن للاعب من حاملي الموبايل الذكي العمل على ضبط الإعدادات كي يتمكن الجهاز من استيعاب اللعبة بعد أجراء التحديثات ، ويكون الضبط على أساس معدل 60اطار في الثانية حتي يعمل في أطار التمكين السهل من اللعب والاستجابة السريعة لكافة خطوات اللعبة في تحديثها الجديد.

آخر تحديثات فيفا

يعمل التحديث الجديد للعبة FIFA 22 بالإضافة الى ما سبق من تطورات خاصة باللعبة على تطور القدرة المرئية في اللعبة، حيث يتمكن اللاعب في هذا التحديث من رؤية الملعب والمباراة عن طريق التبديل بين عدد 4 من زوايا الكاميرا المختلفة بحيث تشمل الرؤية كافة جوانب الملعب في آن واحد، وهذا التبديل يعمل على شعور اللاعب كانه في داخل الملعب بصورة حقيقية.

تحديثات FIFA 22

في أطار التحديثات المرئية التي قامت بها لعبة FIFA يمكن للاعب التحكم في الركلات وتوجيهات حارس المرمي الى كافة الاتجاهات مع القفز من اجل التقاط الكرة وحماية ناديه، فضلا على التمكين من اعادة اللقطة، وكل ذلك وما يكون من تحديثات متلاحقة للعبة كرة القدم فيفا يكون من اجل الانغماس في ارض الواقع واللعب بمهارات مختلفة تشبه المهارات الحقيقية للأندية العالمية.