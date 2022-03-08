تسجيل دخول برمجان العربية وشروط التقديم 2022

تسجيل دخول برمجان العربية، فقد اتجهت وزارة الثقافة في المملكة العربية السُّعُودية، إلى توفير مبادرة جديدة تسمي مبادرة برمجان العربية، حيث تتضمن هذه المبادرة تحقيق الأهداف المخطط لها من رؤية المملكة 2030 التي تسعي القيادة السُّعُودية إلى تحقيقها وإبراز دور التحول الرقمي خلال المستقبل، وتعزيزًا لهذه الجهود تم توفير هذه المبادرة من أجل خدمة اللغة العربية سواء كان ذلك إقليميًّا أو عالميًّا، ويتم خدمة اللغة العربية من خلال أساليب تقنية وابتكارات جديدة تعمل على تطوير اللغة العربية من عدة جوانب مختلفة، ويحصل المتنافسون بهذه المسابقة على جوائز مالية كبيرة بعد أن يتم الوصول إلى أحد مراكز الفوز التي تحددها المبادرة، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول برمجان العربية.

تسجيل دخول برمجان العربية

يمكن لجميع المشاركين أن يقوموا بتسجيل دخول المنصة والتقديم في المبادرة الخاصة بوزارة الثقافة، واختيار مسار التنافس الذي يسعى كل فرد للمشاركة به، علي أن يتم الاشتراك في المسابقة من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول إلى رابط المبادرة التالي/ برمجان العربية.

الضغط على تبويب “تسجيل الفرق والمجموعات”.

تسجيل اسم قائد الفريق والبريد الإلكتروني ورقم الجوال الشخصي.

تحديد المستوي التعليمي والدولة التي يقيم بها ومن أي مدينة.

تحديد الجنس.

تحديد مجال المشاركة في المبادرة.

تسجيل البيانات التي تخص أعضاء الفريق والتأكد من صحة تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح لكل مجموعة.

ثم النقر على تسجيل.

شروط التسجيل في برمجان العربية

يتم التقديم للمشاركة من جانب جميع الأفراد وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في الجميع، ومنها ما يلي: