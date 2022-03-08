نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفويض استلام عاملة منزلية من المطار نظام العمالة المنزلية الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفويض استلام عاملة منزلية من المطار واستقبالها للعمل داخل حدود المملكة العربية السعودية هي خدمة يقدمها لكم موقع ابشر الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية حيث يقدم لكم طريقة استلام العاملة المنزلية من المطار و طريقة عمل تفويض إلكتروني للأفراد في ابشر بشكل إلكتروني من منزلك عبر بعض الخطوات التي سوف نشرحها لك عزيزي القارئ بالتفصيل كما سوف نضع لك خطوات الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني في أبشر لاستقبال القادمات للعمل في السعودية وهو نظام العمالة المنزلية الجديد عبر ابشر تفويض للخدمات السعودية.

تفويض استلام عاملة

خدمة تفويض استلام خادمة من المطار للعمل كعمالة منزلية هي خدمة مقدمة لمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لتفويض احد الأشخاص أو ألأفرد لاستلام عاملته الجديدة القادمة للعمل لدية من مختلف مطارات المملكة العربية السعودية مع وجود بعض الشروط مثل :

يجب أن يكون لديك حساب شخصي مفعل علي منصة ابشر.

كما يجب تفعيل البصمة للمقيمين مع عدم وجود أي مخالفات مسجله عليك.

ويمكنك استقبال القادمات للعمل عبر المطارات السعودية التالية ( مطار الملك خالد الدولي – مطار الملك عبد العزيز الدولي – مطار الملك فهد الدولي – مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ).

خدمة التفويض الإلكتروني في أبشر

يمكنك الآن الاستفادة من خدمة تفويض استقبال القادمات للعمل كخادمة أو عماله منزلية لديك وتفويض شخص أخر لاستقبالها عبر بعض الخطوات علي منصة ابشر الإلكترونية لخدمات الجوازات السعودية واليكم الخطوات كما يلي :

زيارة موقع ابشر الإلكتروني لخدمات الأفراد المتكاملة. نقوم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية. ونكتب كلمة المرور ونضغط علي زر تسجيل الدخول. نذهب إلي الخدمات الإلكترونية ونضغط عليها. نختار منها خدمات الجوازات السعودية. ثم نقوم باختيار خدمة تفويض استلام القادمات للعمل – تفويض استلام عاملة منزلية.

سوف يطلب منك الموقع أدخال بيانات الشخص المراد تفويضه لاستلام العاملة المنزلية أو الخادمة من المطار نقوم بملء جميع الحقول الفارغة بالبيانات الصحيحة ونتابع باقي الخطوات الظاهر علي الشاشة.

تفويض استلام القادمات للعمل

يمكنك الآن عزيزي القارئ زيارة رابط خدمة تفويض استلام عاملة منزلية أو خدمة تفويض استلام القادمات للعمل في ابشر الجوازات السعودية من خلال زيارتك للرابط السابق واتباعك للخطوات التي تم شرحها اعلي المقال بكل دقة وكتابة معلومات وبيانات الشخص المفوض من قبلك بطريقة صحيح حتي يتم الانتهاء من تقديم طلب الخدمة بنجاح.