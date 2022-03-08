كيف أضيف بطاقة الصراف بالجوال ايفون واندرويد ؟ظل هذا السؤال يتصدر محركات البحث على الإنترنت لبعض الوقت وحتى الآن، حيث يقوم الأفراد الذين يحملون هواتف محمولة تعمل بأنظمة Android أو Apple بإجراء عمليات شراء إلكترونية أثناء تحميل بطاقة واستخدام تلك الهواتف المحمولة لدفع مستحقات المنتجات التي تم شراؤها، عبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو إجابة سؤال كيف اضيف بطاقة الصراف بالجوال ايفون واندرويد؟

كيف أضيف بطاقة الصراف بالجوال ايفون واندرويد

لإضافة بطاقة على هواتف iPhone و Android هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها والتي ذكرناها في السطور التالية:

يفتح تطبيق Apple Pay على iPhone.

ثم انقر فوق علامة التبويب “إضافة بطاقات” وانقر فوق الزر “متابعة”.

بعد ذلك إذا كانت بطاقة قديمة فانقر فوق علامة التبويب إضافة بطاقة مختلفة.

التقط صورة للبطاقة بكاميرا الهاتف المحمول حتى تتم قراءة بيانات البطاقة.

ثم أدخل رمز البطاقة والذي يتكون من ثلاثة أرقام موجودة على ظهر البطاقة.

ينقر المستخدم على زر الشروط والأحكام.

أخيرًا عند اكتمال جميع الإجراءات انقر فوق رمز “متابعة”.

كيفية إضافة بطاق الصراف بالجوال للآيفون باستخدام تطبيق Apple Wallet

يمكن تنزيل تطبيق Apple Wallet.

بعد تنزيل هذه المحفظة على هاتفك وافتحه.

اضغط على الرمز + لإضافة بطاقة خصم إلى هاتفك.

ثم يستخدم المستخدم كاميرا iPhone لتصوير البطاقة لتسجيل البيانات التي تكتبها عليها.

انقر فوق الزر Agree to the Terms and Terms (شروط وأحكام البنك) الخاصة بالبنك.

أخيرًا ، بعد إكمال الخطوات السابقة ، انقر فوق الزر تم.

كيفية إضافة بطاقة الصراف بالجوال للآندرويد

أولاً يتم تنزيل نطاق الراتب Pay.

ثم انتقل إلى إعدادات الهاتف وتأكد من تنشيط ميزة nfc.

يفتح التطبيق بعد التنزيل على الهاتف.

يضغط المستخدم على أيقونة السماح ويواصل النقر فوق السماح.

استخدم تطبيق مدى pay للضغط على علامة التبويب ابدأ.

ثم قرر كيفية تنشيط البطاقة واضغط على زر التالي.

ينقر المستخدم على أيقونة “إضافة بطاقتك عبر مدى باي”.

يتم إدخال رقم البطاقة بالكتابة أو التصوير بالكاميرا ليتمكن الجهاز من قراءته وتنزيل بياناته.

يكتب المستخدم رمز “CVV” الموجود على ظهر البطاقة والمكون من ثلاثة أرقام.

تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة مكتوب على البطاقة.

يتلقى المستخدم رسالة على هاتفه تحتوي على معلومات عن الحساب المصرفي المرتبط بالبطاقة.

يقوم المستخدم بالنقر فوق الزر “التالي” ويقوم الجهاز بعملية تحقق تلقائي، ثم يعرض رسالة تفيد بأن البطاقة قد تم تسجيلها بنجاح على الهاتف.

أخيرًا عند الانتهاء من جميع الإجراءات المذكورة أعلاه ، ثم اضغط على أيقونة تم في الهاتف والتي تعرض البطاقة في الصفحة الرئيسية لتطبيق مدي Pay.

اهم المعلومات حول تطبيق محفظة آبل

يستخدم التطبيق لتخزين تصاريح العمل الخاصة بـ iPhone والمتمثلة في تصريح البطاقة الرقمية، بالإضافة إلى بطاقات المتجر الإلكتروني، والتي تشير أيضًا إلى مناطق تسجيل الوصول الإلكتروني والهويات ومعرفات الطلاب.

والجدير بالذكر أن شركة Apple Inc أطلقت تطبيقًا جديدًا يسمى Passbook، والذي يعمل على ios6 في عام 2012 م وتم تحديثه في عام 2019 م ليصبح Apple Wallet.

أنواع بطاقات الصرافات البنكية

بِطاقة Visa Signature. بطاقة Visa Classic. بِطاقة Visa Platinum. بطاقة Visa Gold. بطاقة Visa Infinite. بنود تدعم خدمة أبل باي Apple Pay البنك الأهلي. البنك الراجحي. بنك الجزيرة. بنك الرياض.

كيفية إزالة بطاقة الصراف من الآيفون

أدخل إعدادات iPhone.

ثم اضغط على اسم المستخدم المحدد ثم iTunes Store ، App Store.

ينقر المستخدم فوق رمز معرف Apple الذي يحتوي على عنوان البريد الإلكتروني.

انقر فوق علامة التبويب إدارة المدفوعات أو إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من IOS، فانقر فوق علامة التبويب معلومات الدفع.

أخيرًا انقر فوق أيقونة تحرير ، واضغط على زر حذف منها، ثم قم بالتمرير إلى اليمين وانقر فوق الزر حذف.

مزايا إضافة بطاقة الصراف بالجوال

يعد استخدام تطبيق Apple Pay أسهل وأسرع من النقود والبطاقات.

طرق الدفع أكثر أمانًا من استخدام الورق.

مكفول الخصوصية عالية جدا.

طرق الدفع من خلال هذه التطبيقات مقبولة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

تعذر إضافة بطاقة إلى apple wallet لاستخدامها مع apple pay