نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستجدات اسعار البنزين لشهر مارس 2022 ارامكو aramco السعودية طبقًا لتحديثات التسعيرة في المقال التالي
اسعار البنزين لشهر مارس 2022 ارامكو السعودية والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة تحديدًا يوم الخميس القادم الموافق 10 من شهر مارس للعام 2022 الموافق 7من شهر شعبان للعام 1443هـ وفق الموعد الشهري الدوري لتحديث تسعيرة البنزين بالسعودية، والتي يتم انتظارها من قبل المواطنين السعوديين في يوم 10 من كل شهر ميلادي وفق ما ستعلنه شركة أرامكو السعودية aramco، أكبر شركات الوقود الرائدة العالمية والتي تمتلك أنقى وأجود أنواع الوقود والذي طبقًا لارتفاع الأسعار بشكل عام بسبب الأحداث العالمية والصراعات العالمية بالوقت الحالي من المتوقع أن تميل أيضًا أسعار البنزين إلى الارتفاع.
مستجدات اسعار البنزين لشهر مارس 2022 ارامكو
إضافة لما سبق ذكره فمن المعروف أن شركة النفط السعودية العملاقة شركة أرامكو لديها من الوقود أفضل الأنواع التي تعمل على تلبية كافة الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، حيث يخضع الوقود بالشركة للعديد من الاختبارات لضمان جودته قبل الوصول للمواطن السعودي، كما يتم إصدار شهادة جودة كل نوع وتضمن خلو جميع أنواع البنزين من الرصاص.
جدول اسعار البنزين لشهر مارس 2022
كما ذكرنا سابقًا سيتم إعلان تسعيرة البنزين الرسمية لشهر مارس 2022 يوم 10 ميلادي القادم أما عن آخر تسعيرة بنزين لشهر فبراير 2022 فقد كانت كالتالي:
|لتر بنزين 91
|2.18 ريال سعودي
|سعر لتر بنزين 95
|2.33 ريال سعودي
|لتر ديزل
|0.52 ريال سعودي
|سعر الكيروسين
|0.70 ريال سعودي
|غاز البترول المسال
|0.75 ريال سعودي
الرقابة من قبل وزارة التجارة السعودية 1443هـ
والجدير بالذكر أن لوزارة التجارة دور رقابي هام، وفق لاختصاصها نلخصه في النقاط التالية:
- أولًا حماية المستهلكين.
- كذلك ضبط المخالفات مع إمكانية استخدام الصلاحيات، بتطبيق العقوبات التي تصل لسجن 3 سنوات للمخالفين.
- أيضًا مكافحة الغش التجاري.
- كذلك توقيع غرامات مالية على المخالفين، تصل أحيانًا لمليون ريال سعودي.
- في النهاية القيام بترحيل العمالة المخالفة، وعدم السماح لهم بدخول السعودية مرة أخرى.