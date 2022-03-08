مستجدات اسعار البنزين لشهر مارس 2022 ارامكو aramco السعودية طبقًا لتحديثات التسعيرة

اسعار البنزين لشهر مارس 2022 ارامكو السعودية والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة تحديدًا يوم الخميس القادم الموافق 10 من شهر مارس للعام 2022 الموافق 7من شهر شعبان للعام 1443هـ وفق الموعد الشهري الدوري لتحديث تسعيرة البنزين بالسعودية، والتي يتم انتظارها من قبل المواطنين السعوديين في يوم 10 من كل شهر ميلادي وفق ما ستعلنه شركة أرامكو السعودية aramco، أكبر شركات الوقود الرائدة العالمية والتي تمتلك أنقى وأجود أنواع الوقود والذي طبقًا لارتفاع الأسعار بشكل عام بسبب الأحداث العالمية والصراعات العالمية بالوقت الحالي من المتوقع أن تميل أيضًا أسعار البنزين إلى الارتفاع.

مستجدات اسعار البنزين لشهر مارس 2022 ارامكو

إضافة لما سبق ذكره فمن المعروف أن شركة النفط السعودية العملاقة شركة أرامكو لديها من الوقود أفضل الأنواع التي تعمل على تلبية كافة الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، حيث يخضع الوقود بالشركة للعديد من الاختبارات لضمان جودته قبل الوصول للمواطن السعودي، كما يتم إصدار شهادة جودة كل نوع وتضمن خلو جميع أنواع البنزين من الرصاص.

جدول اسعار البنزين لشهر مارس 2022

كما ذكرنا سابقًا سيتم إعلان تسعيرة البنزين الرسمية لشهر مارس 2022 يوم 10 ميلادي القادم أما عن آخر تسعيرة بنزين لشهر فبراير 2022 فقد كانت كالتالي:

لتر بنزين 91 2.18 ريال سعودي سعر لتر بنزين 95 2.33 ريال سعودي لتر ديزل 0.52 ريال سعودي سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي

الرقابة من قبل وزارة التجارة السعودية 1443هـ

كذلك أصدرت وزارة التجارة بالمملكة تصريح خاص بضرورة إلزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرة الجديدة لشهر مارس 2022، كذلك أوضحت أنه من خلال متابعة الفرق الرقابية بالوزارة أثناء جولاتها للتفتيش داخل المملكة، وأيضًا متابعة بلاغات وشكاوى المواطنين ففور ضبط أي مخالفة بعدم الالتزام أو الامتناع عن البيع، يعرض المخالف لعقوبات نظامية.

والجدير بالذكر أن لوزارة التجارة دور رقابي هام، وفق لاختصاصها نلخصه في النقاط التالية: