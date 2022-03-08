الرئيس الأوكراني: مستعد للحوار مع بوتين لـ”إنهاء الحرب”

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق حوار لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه مستعد للحوار مع بوتين ومناقشة الوضع حول أراضي دونيتسك ولوهانسك.

وقال زيلينسكي في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية "يجب أن يبدأ بوتين حوارا بدلا من العيش في فقاعة معلومات بدون أكسجين".

وفي الوقت نفسه، شدد زيلينسكي على أن أوكرانيا لن تستمع إلى لغة الإنذارات النهائية، ولا تسمح بخيار الاستسلام.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني "إن طفلا في مدينة ماريوبول، جنوب أوكرانيا، مات بسبب الجفاف جراء الأزمة الإنسانية التي تواجهها البلاد، لتكون الحادثة الأولى من نوعها منذ عقود، وربما منذ الحرب العالمية الثانية".. مضيفا: "ماريوبول مدينة مسالمة.. لقد حوصرت وأُغلقت.. ويجري إنهاكها وتعذيبها عمدا".

كما دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، على دعمه لجهود فرنسا وألمانيا لوقف الحرب في أوكرانيا، داعيا إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

ووصف الرئيس الصيني الأزمة بأنها "مقلقة للغاية"، في قمة بالفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وتأتي تصريحات شي، بعد أكثر من أسبوع على شن روسيا حربا على أوكرانيا، مع إعلان الأمم المتحدة أن عدد الفارين من الحرب تجاوز مليوني شخص.