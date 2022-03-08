روسيا: ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا نتيجة تخليها عن التيار الشمالى 2

جدة - نرمين السيد - وقال بيريشيفسكى - فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء - إن تشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالى 2" فى موعده كان سيلبى مصالح كل من روسيا وأوروبا، ولكن "أصبح المشروع رهينة لمؤامرات سياسية"، معربًا عن أسف بلاده لما حل بالمشروع نتيجة الخلط بين المسائل السياسية والاقتصادية.

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