الرئيس الأوكراني يحمل دول الغرب المسؤولية

الرئيس الأوكراني يحمل دول الغرب المسؤوليةحمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دول الغرب التي ترفض إغلاق الأجواء وتوفير الطائرات، المسؤولية عن ضحايا الحرب في بلاد.. مشدداً أن أوكرانيا لن "تركع على ركبتيها" لحلف شمال الأطلسي من أجل أي شيء.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إي بي سي" (ABC) الأمريكية: إن "اللوم في مقتل الناس في أوكرانيا يقع على عاتق روسيا، والمسؤولية، بما في ذلك على الدول الغربية".

وردا على سؤال عن موقفه من الشروط التي طرحتها موسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بينها رفض أوكرانيا محاولة الانضمام إلى الناتو، قال زيلينسكي: "بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فقدت الاهتمام بهذه القضية منذ فترة طويلة بعد أن أدركنا أن الناتو غير مستعد لقبول أوكرانيا، فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا".

وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الأوكراني استعداده لإيجاد حلّ وسط مع روسيا بشأن معيشة الناس في مناطق القرم ولوغانسك ودونيتسك، وقال: "إنه مستعد لمناقشة قضايا الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كجمهوريات مستقلة" .

الجدير ذكره أن القوات الروسية، تواصل منذ 24 فبراير المنصرم، تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.